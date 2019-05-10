В Домодедово сняли с рейса пассажира с миной времен Великой Отечественной

Служба безопасности московского аэропорта Домодедово сняла с рейса трансферного пассажира, у которого была при себе, по предварительным данным, мина времен Великой Отечественной войны. Об этом в пятницу, 10 мая, рассказали в пресс-службе воздушной гавани.

«В ходе визуального досмотра установлено, что на ней отсутствует взрыватель. Пассажир был снят с рейса. <…> В соответствии с регламентом были привлечены компетентные госорганы», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В пресс-службе отметили, что аэропорт работает в штатном режиме.

Между тем в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу уточнили в комментарии ТАСС, что пассажир пытался провезти мину в Лондон в качестве сувенира. Он направлялся в британскую столицу из Волгограда. Запрещенный к перевозке предмет был изъят.

В марте этого года на входе в столичный аэропорт Шереметьево остановили гражданку Израиля, которая пыталась пронести в багаже модель гранаты Ф-1 без взрывчатого вещества.