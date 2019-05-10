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Названы лучшие в мире аэропорты и авиакомпании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Компания AirHelp составила рейтинг самых лучших аэропортов и авиакомпаний на основе отзывов 40 тыс. клиентов и данных нескольких коммерческих поставщиков. Среди аэропортов первую строчку занял Хамад в Катаре, сообщается на сайте.

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На втором месте расположился аэропорт Токио в Японии, а замкнул тройку лидеров аэропорт Афин в Греции. В список попал и российский аэропорт Шереметьево, который расположился на шестой строчке рейтинга. В десятку также попали аэропорт Афонсу Пена (Бразилия), Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы (Польша), аэропорт Чанги (Сингапур), международный аэропорт Раджив Ганди (Индия) и другие.

В рейтинге авиакомпаний победителем стала Qatar Airways. Согласно отзывам, она четко соблюдает графики полетов, сознательно подходит к качеству оказываемых услуг и дает возможность быстро вернуть билет. Следом в рейтинге идут American Airlines и Aeromexico, также в десятку попали SAS Scandinavian Airlines, Qantas, LATAM Airlines, WestJet, Luxair, Austrian Airlines и Emirates.

В апреле агрегатором TripAdvisor лучшей авиакомпанией мира была признана Singapore Airlines. Второе место оказалось у Qatar Airways. Также в пятерку лучших вошли EVA Air, Emirates и Japan Airlines. В категории «Лучший премиальный экономический класс» отмечена авиакомпания Air New Zealand.

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