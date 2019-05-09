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Аэропорт Франкфурта-на-Майне приостанавливал полеты из-за дрона

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Фото: Global Look Press/Boris Roessler
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В германском Франкфурте-на-Майне утром 9 мая не выполнялись рейсы. Это случилось из-за летавшего в окрестностях дрона.

«Инцидент произошел примерно в 7:20 (8:20 мск). Работа была остановлена менее чем на час, но остановить ее пришлось, потому что главный приоритет для нас — это безопасность», — приводит «Интерфакс» слова представителя пресс-службы аэропорта Роберта Пейна.

Отмечается, что беспилотник найти так и не удалось. Его искали в том числе с привлечением вертолета.

Из 1,5 тыс. запланированных полетов примерно 70 были отменены или отложены.

Ранее 9 мая самолет французской авиакомпании Air France с 256 пассажирами на борту совершил экстренную посадку в Иране, за несколько минут до этого исчезнув с радаров.

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