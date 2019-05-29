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В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Территория моста защищена и под водой, и с воздуха, а следовательно, провокации, которые может устроить Украина, бесполезны.

Крымский мост: есть контакт
По данным ВЦИОМа, для подавляющего большинства граждан РФ открытие движения по мосту через Керченский пролив стало значимым событием для всей страны

Накануне, 28 мая, военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов описал теоретические сценарии нападения на Крымский мост и способы защиты его российскими пограничниками. Одна из угроз для моста — это провокация с применением двух фрегатов, которые Украина может закупить у США, отметил эксперт. В ноябре 2018 года командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявлял, что США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Учитывая непредсказуемость бывшего президента Украины Петра Порошенко и его окружения, а также активность террористической организации «Правый сектор», запрещенной в России, при проектировании Крымского моста учли все риски, которые возможны со стороны Украины, сказал депутат Водолацкий.

По его словам, у Крымского моста было предусмотрено максимальное количество поясов безопасности.

«Что касается теоретических провокаций с применением двух фрегатов, они не добьются успеха, а лишь приведут к эскалации обстановки в Керченском проливе. Поднимется международный скандал», — сказал парламентарий.

Предложенные Киеву фрегаты вывели из состава ВМС США в 2013–2015 годах. Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в США с 1975 по 2004 год. Эти корабли всё еще служат в ВМС ряда стран, в частности в Турции, Австралии и Египте.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года.

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