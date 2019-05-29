В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Безопасность Крымского моста находится на высоком уровне, заявил «Известиям» депутат Госдумы Виктор Водолацкий. Территория моста защищена и под водой, и с воздуха, а следовательно, провокации, которые может устроить Украина, бесполезны.

Накануне, 28 мая, военный обозреватель еженедельника «Звезда» Александр Артамонов описал теоретические сценарии нападения на Крымский мост и способы защиты его российскими пограничниками. Одна из угроз для моста — это провокация с применением двух фрегатов, которые Украина может закупить у США, отметил эксперт. В ноябре 2018 года командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко заявлял, что США направили Украине предложение о передаче списанных фрегатов типа Oliver Hazard Perry.

Учитывая непредсказуемость бывшего президента Украины Петра Порошенко и его окружения, а также активность террористической организации «Правый сектор», запрещенной в России, при проектировании Крымского моста учли все риски, которые возможны со стороны Украины, сказал депутат Водолацкий.

По его словам, у Крымского моста было предусмотрено максимальное количество поясов безопасности.

«Что касается теоретических провокаций с применением двух фрегатов, они не добьются успеха, а лишь приведут к эскалации обстановки в Керченском проливе. Поднимется международный скандал», — сказал парламентарий.

Предложенные Киеву фрегаты вывели из состава ВМС США в 2013–2015 годах. Фрегаты типа Oliver Hazard Perry строились в США с 1975 по 2004 год. Эти корабли всё еще служат в ВМС ряда стран, в частности в Турции, Австралии и Египте.

25 ноября 2018 года три корабля BMC Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года.