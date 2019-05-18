Железнодорожную часть Крымского моста откроют раньше срока

Минтранс выполнит поручение президента России Владимира Путина по открытию железнодорожной части Крымского моста раньше срока, сообщил 18 мая в ходе рабочей поездки в Крым глава ведомства Евгений Дитрих.

«У нас принято указание, пожелание руководителя выполнять, и это указание (по открытию ж/д части раньше срока. — Ред) будет исполнено», — цитирует министра ТАСС.

Ранее 16 мая Путин заявил, что железнодорожная часть Крымского моста будет достроена в конце года с опережением графика.

В феврале глава дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги Владимир Резниченко, заявил, что первый пассажирский поезд проедет по Крымскому мосту 8 декабря.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузла и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года. На следующий день жители Крыма и Кубани открыли движение по мосту.