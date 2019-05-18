Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост

Статью газеты Financial Times про Крымский мост раскритиковало российское посольство на своем сайте в пятницу, 17 мая.

16 мая в британском издании назвали Крымский мост удавкой для украинских портов, поскольку суда, направляющиеся в украинские порты Бердянска и Мариуполя в Азовском море, якобы стали часто задерживаться из-за моста.

По мнению дипломатов, авторы материала позволили себе манипулировать отдельными утверждениями и «непроверяемыми цифрами», предоставленные украинскими источниками.

«С апреля 2018 года по апрель 2019-го пролив пересекло 25 521 судно, из них только 8% прошли инспекцию. Из проинспектированных (судов – Ред.) 43% направлялись в/из российских, а не украинских портов», — заметили дипломаты.

Более того, строительство Крымского моста не ухудшило какие-либо условия навигации, так как глубина пролива и так не позволяет пересекать его судам с большим водоизмещением.

Мост в Крым из Краснодарского края является самым протяженным в России. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы были завершены с опережением графика.

Президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив 15 мая 2018 года, движение автотранспорта было запущено 16 мая. Проход первого пассажирского поезда запланирован на 8 декабря.