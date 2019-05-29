Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от украинских кораблей

Военный эксперт Александр Артамонов предупредил об опасности широкомасштабных боевых действий, если Киев решит устроить новую провокацию против Крымского моста с применением боевых кораблей. Об этом он написал в еженедельнике «Звезда».

Эксперт подчеркнул, что Крымский мост непрерывно охраняют зенитные ракетные комплексы «Тор», «Панцирь», и «Бук-М2», а также С-400, которые защищают сооружение с воздуха. Однако, по его словам, существует и угроза, исходящая от военных кораблей.

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — отметил Артамонов.

Он выразил надежду, что «украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну».

Эксперт добавил, что строители моста также предусмотрели опасность тарана опор сооружения, поэтому «ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

Крымский мост — самый протяженный в России. Он соединяет Керченский и Таманский полуострова через остров Тузлa и Тузлинскую косу. Строительство автодорожной части Крымского моста завершилось 15 мая 2018 года.