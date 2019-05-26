России пригрозили «гамбургскими» санкциями из-за украинских моряков

Украина намерена требовать от Германии введения в отношении России новых санкций, если Москва не выполнит решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению «керченских моряков», заявил агентству «Укринформ» в субботу, 25 мая, украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых, гамбургских, санкций в отношении России», — сказал он (Международный суд по морскому праву заседает в Гамбурге).

Мельник отметил, что он призвал главу немецкого МИД Хайко Мааса требовать от России незамедлительного исполнения решения по освобождению моряков.

25 мая международный трибунал постановил, что Россия должна освободить задержанных в Керченском проливе моряков, а суда вернуть Украине. При этом в организации отметили, что трибунал не требует от России прекратить уголовное преследование моряков.

В тот же день украинский президент Владимир Зеленский, комментируя решение трибунала ООН, заявил, что если Россия отпустит задержанных, это будет сигналом о ее готовности урегулировать отношения с Украиной и может стать шагом к «разблокированию переговоров» и решению проблемы «цивилизованным способом».

25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины вторглись в исторические территориальные воды России в Черном море. Они не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться, в итоге российским военным пришлось применить силу. В результате провокации корабли и 24 моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело.

При обыске на кораблях правоохранители обнаружили оружие и приказ скрытно прорваться в Азовское море. Всех моряков арестовали и отправили в Москву, где они содержатся с СИЗО. В апреле срок предварительного расследования в их отношении продлили на четыре месяца — до 25 августа.