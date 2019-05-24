Прямой эфир

Один из создателей «Игры престолов» ответил разочарованным фанатам

0
Фото: Global Look Press/Billy Bennight
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс ответил на критику фанатов, которые оказались разочарованы последним сезоном популярного сериала «Игра престолов».

По его словам, развязка сериала не могла понравиться всем без исключения, ведь у проекта огромное количество поклонников, а угодить всем не было задачей создателей сериала.

Также он поблагодарил шоуранеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса и заявил, что гордится проектом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Сериал «Игра престолов» снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего, восьмого сезона состоялась в апреле. Всего вышло шесть эпизодов. В основу сюжета финала легли события, которых в книгах Джорджа Мартина пока нет.

19 мая завершился показ сериала «Игра престолов». Недовольные развязкой зрители создали петицию с требованием переснять финал фэнтези-саги. Кроме того, в финальном сезоне зрители неоднократно обнаруживали киноляпы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Названа лучшая серия «Игры престолов»
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017