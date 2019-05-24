Один из создателей «Игры престолов» ответил разочарованным фанатам

Программный директор телеканала HBO Кейси Блойс ответил на критику фанатов, которые оказались разочарованы последним сезоном популярного сериала «Игра престолов».

По его словам, развязка сериала не могла понравиться всем без исключения, ведь у проекта огромное количество поклонников, а угодить всем не было задачей создателей сериала.

Также он поблагодарил шоуранеров «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Вайса и заявил, что гордится проектом, пишет «Федеральное агентство новостей».

Сериал «Игра престолов» снят по книгам Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени». Премьера последнего, восьмого сезона состоялась в апреле. Всего вышло шесть эпизодов. В основу сюжета финала легли события, которых в книгах Джорджа Мартина пока нет.

19 мая завершился показ сериала «Игра престолов». Недовольные развязкой зрители создали петицию с требованием переснять финал фэнтези-саги. Кроме того, в финальном сезоне зрители неоднократно обнаруживали киноляпы.