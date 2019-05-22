Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Татуировка, сделанная на руке британской актрисы Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала. Об этом пишет The Huffington Post.

На сделанной летом 2018 года татуировке изображена голова лютоволка, являющегося гербом дома семьи Старк, и цитата из сериала «стая выживет». Снимок татуировки был опубликован в Instagram тату-мастера Лорен Уинзер, которая в подписи к публикации поблагодарила Тернер за возможность стать автором этого рисунка, пишет RT.

Сама актриса тогда заявляла, что это была лишь цитата из сериала и спойлером не является, пишет телеканал «360».

Теперь поклонники утверждают, что это была отсылка к событиям развязки саги, поскольку представители дома Старков, которые оставались живы на момент произнесения цитаты, пережили и финал, пишет «Газета.ру».

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Софи Тернер ранее признавалась, что внимание поклонников сериала подорвало ее психическое здоровье. Она начала сниматься в сериале в 13 лет, и в соцсетях люди активно обсуждали ее внешность, упрекая в якобы имевшемся лишнем весе, что привело актрису к анорексии.