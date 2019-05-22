Прямой эфир

Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

0
Фото: instagram.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Татуировка, сделанная на руке британской актрисы Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала. Об этом пишет The Huffington Post.

Игра престолов

На сделанной летом 2018 года татуировке изображена голова лютоволка, являющегося гербом дома семьи Старк, и цитата из сериала «стая выживет». Снимок татуировки был опубликован в Instagram тату-мастера Лорен Уинзер, которая в подписи к публикации поблагодарила Тернер за возможность стать автором этого рисунка, пишет RT.

Сама актриса тогда заявляла, что это была лишь цитата из сериала и спойлером не является, пишет телеканал «360».

Теперь поклонники утверждают, что это была отсылка к событиям развязки саги, поскольку представители дома Старков, которые оставались живы на момент произнесения цитаты, пережили и финал, пишет «Газета.ру».

Как пишет «Федеральное агентство новостей», Софи Тернер ранее признавалась, что внимание поклонников сериала подорвало ее психическое здоровье. Она начала сниматься в сериале в 13 лет, и в соцсетях люди активно обсуждали ее внешность, упрекая в якобы имевшемся лишнем весе, что привело актрису к анорексии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эмилия Кларк слушала речи Гитлера перед финалом «Игры престолов»
Показ финала «Игра престолов» на стадионе в Москве посмотрели 10 тыс. человек

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017