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Названа лучшая серия «Игры престолов»

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Фото: HBO
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Британская газета The Guardian опубликовала рейтинг всех эпизодов «Игры престолов». По мнению журналистов издания, самым удачным является девятая серия второго сезона сериала под названием «Черноводная» в переводе Amediateka.

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В нем показана битва при одноименной реке и осада Королевской Гавани войсками Станниса Баратеона. Издание отметило сценарий автора серии романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина и режиссуру Нила Маршалла.

На второе место The Guardian поставила эпизод «Рейны из Кастамере» из третьего сезона, отметив, что фанаты были шокированы смертью сразу нескольких представителей рода Старков — Кейтлин, Робба и Талисы.

Третье место заняла девятая серия шестого сезона под названием «Битва бастардов». Показанное в этой серии сражение названо эпичным и одним из лучших в сериале. На четвертом месте девятый эпизод первого сезона «Бейлор». На пятом — пятая серия третьего сезона «Поцелованные огнем».

На последнее, 73-е место, журналисты издания поставили третью серию четвертого сезона «Разрушительница оков».

20 мая сообщалось, что финальный эпизод американского сериала посмотрело рекордное число зрителей. Шестая серия восьмого сезона набрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW.

В Москве на стадионе «РЖД Арена» на показ финального эпизода восьмого сезона «Игры престолов» собрались свыше 10 тыс. человек.

Ранее стала известна серия-фаворит «Игры престолов» у киберпреступников.

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