Джордж Мартин высказался о книжном финале «Игры престолов»

Американский писатель, автор цикла «Песнь Льда и Пламени» Джордж Мартин рассказал о финале «Игры престолов» в своих книгах. Об этом автор написал в своем блоге.

По его словам, предпоследний роман «Ветра зимы» выйдет в свет, хоть и с опозданием. Точной даты Мартин не назвал, но уточнил, что после завершения приступит к финальной части цикла «Мечта о весне». Писатель также ответил на вопрос о финале романов и его отличии от событий финала сериала.

«Что ж… да. И нет. И да. И нет. И да. И нет. И да», — приводит слова Мартина телеканал «360». Подробностей писатель не раскрыл, но подчеркнул, что если ему потребуется добавить какие-то нюансы, то он смело добавит страницы и новые сцены в финальные книги серии.

Писатель рассказал, что работает в другой среде, нежели создатели сериала Дэвид Бениофф и Дэниэл Бретт Уайсс. По его словам, две последние книги займут 3000 страниц рукописи вместо восьми часов, которые были отведены на финальный сезон киносаги, пишет НСН.

Вместе с тем, автор признался, что с трудом верит в окончание сериала. Он также поблагодарил актеров, сценаристов и продюсеров за работу над сагой.

Ранее 21 мая сообщалось, что показ финала «Игра престолов» на стадионе в Москве посмотрели 10 тыс. человек.