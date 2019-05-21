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Актриса «Игры престолов» назвала петицию о пересъемках финала неуважением

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Фото: Global Look Press/ImagePressAgency/face to face
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Британская актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в фэнтези-сериале «Игра престолов», осудила фанатов саги за петицию переснять финал. Об этом пишет Deadline.

«Все эти петиции и тому подобное я считаю неуважительными по отношению к съемочной группе, сценаристам и продюсерам, которые на протяжении 10 лет неустанно работали и в течение 11 месяцев снимали последний сезон», — цитирует Тернер «Газета.ру».

Вместе с тем, актриса отметила, что не удивлена реакцией поклонников, поскольку у людей сложились свои представления о том, как должно завершиться шоу, пишет телеканал «360». Она отметила, что люди начинают возмущаться, когда снятый финал не совпадает с их ожиданиями.

19 мая завершился показ сериала «Игра престолов». Недовольные развязкой зрители создали петицию с требованием переснять финал фэнтези-саги. Кроме того, в финальном сезоне зрители неоднократно обнаруживали киноляпы.

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