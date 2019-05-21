Звезда «Игры престолов» трогательно попрощалась с сериалом

Актриса Эмлия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в популярном сериале «Игра престолов», трогательно попрощалась с проектом, написав письмо на своей странице в соцсети Instagram.

По ее словам, ей хочется сказать слишком многое, однако слова бессильны выразить какое значение имеет для нее сериал, а также ее удивительная героиня. Кларк отметила, что работа в проекте сформировала ее как человека, актрису и женщину, цитирует «Федеральное агентство новостей».

Кроме того, она выразила благодарность всем фанатам сериала, отметив, что без них не было бы ее самой и закончила письмо словами из вселенной Вестероса «наш дозор окончен».

Ранее 21 мая актер Айзек Хемпстед-Райт, который исполнил роль Брана Старка в популярном сериале «Игра престолов», удивился судьбе своего персонажа.

20 мая стало известно, что финальный эпизод сериала «Игра престолов» посмотрело рекордное количество человек: шестая серия собрала 19,3 млн просмотров.