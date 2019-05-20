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Китайцев лишили финала «Игры престолов» из-за торговой войны с США

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Фото: Bighead Littlehead
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Фанаты сериала «Игра престолов» в Китае не смогли увидеть финал телесаги из-за торговых споров между США Китаем. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает газета The Wall Street Journal.

Китайские пользователи платформы Tencent Video, которая эксклюзивно транслирует контент HBO в Китае, вместо последней серии увидели уведомление о «проблемах с каналом передачи», пишет «Интерфакс».

В пресс-службе HBO газете сообщили, что власти Китая не разрешили Tencent трансляцию «Игры престолов» из-за торгового спора между Вашингтоном и Пекином, и подчеркнули, что с их стороны проблем с трансляцией не было.

Отмечается, что за время трансляции последнего сезона «Игры престолов» на платформе Tencent Video в Китае сериал посмотрели 550 млн раз.

По данным издания, пиратская версия эпизода была доступна на других онлайн-платформах.

Торговая война между КНР и США продолжается с июля 2018 года. Тогда в силу вступили взаимные повышенные таможенные тарифы между странами в размере 25%.

Телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в книгах еще не описаны. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Последняя серия «Игры престолов» была показана в США 19 мая. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

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