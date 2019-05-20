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Завершилась «Игра престолов»

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Фото: kinopoisk.ru
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Телекомпания HBO в понедельник, 20 мая, провела показ последней серии популярного сериала «Игра престолов».

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Телесериал был снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в книгах еще не описаны. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Многие решили, что концовка сериала получилась скомканной и скучной. «Это шоу заслуживало большего. Какое бесславное завершение выдающегося сериала! Вероятно, самая слабая серия сезона», — пишут в Сети.

Примечательно, что в преддверии премьеры последней серии британская актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, предположила, что фанаты сериала будут крайне разочарованы.

При этом на протяжении трансляции всего восьмого сезона зрители призывают HBO переснять сериал из-за того, что создатели сценария Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс не справились с задачей, так как не опирались на книги автора истории Джорджа Мартина.

Кроме того, в нескольких сериях были обнаружены киноляпы.

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