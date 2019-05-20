Фанаты раскритиковали финал «Игры престолов»

Телекомпания HBO 20 мая провела показ последней серии популярного сериала «Игра престолов». Однако поклонники истории, на протяжении восьми сезонов внимательно следившие за событиями в мире Вестероса, разочаровались финалом.

Сериал получил огромную популярность во многом благодаря неожиданным поворотам сюжета и внезапной гибели главных героев. Однако многие решили, что концовка сериала получилась скомканная и скучная.

«Очень обидно, что у «киноделов» и «сериалоделов» в последнее время новая фишка — протаскивать (ерунду) как поворотный поворот и думать, что «пипл схавает», — посетовали телезрители.

«Окей, а в чем тогда смысл сериала?» — задался вопросом один из пользователей.

«Это шоу заслуживало большего. Какое бесславное завершение выдающегося сериала! Вероятно, самая слабая серия сезона», — добавил другой комментатор.

«Пусть переснимают, это кошмар, что они наворотили», — призвал еще один.

Примечательно, что в преддверии премьеры последней серии британская актриса Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк, предположила, что фанаты сериала будут крайне разочарованы.

При этом на протяжении трансляции всего восьмого сезона зрители призывают HBO переснять сериал из-за того, что создатели сценария Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс не справились с задачей, так как не опирались на книги автора истории Джорджа Мартина.

Кроме того, в нескольких сериях были обнаружены киноляпы.