Якутские фанаты отправят создателям «Игры престолов» «народный Оскар»
Жители Якутии отправят создателям «Игры престолов» народный «Оскар». Статуэтку передадут лично писателю Джорджу Мартину.
Вместо привычного «Оскара» — один из главных героев, Джон Сноу. Частично она выполнена из серебра, частично сделана из кованой стали с использованием латуни. Подставка статуэтки сделана из мамонтовой кости.
Так фанаты решили выразить благодарность авторам сериала. Дело в том, что жители Якутии ассоциируют себя с миром «Игры престолов».
Жители Якутии отправят создателям «Игры престолов» народный «Оскар». Статуэтку передадут лично писателю Джорджу Мартину.
Вместо привычного «Оскара» — один из главных героев, Джон Сноу. Частично она выполнена из серебра, частично сделана из кованой стали с использованием латуни. Подставка статуэтки сделана из мамонтовой кости.
Так фанаты решили выразить благодарность авторам сериала. Дело в том, что жители Якутии ассоциируют себя с миром «Игры престолов».