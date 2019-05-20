Якутские фанаты отправят создателям «Игры престолов» «народный Оскар»

Жители Якутии отправят создателям «Игры престолов» народный «Оскар». Статуэтку передадут лично писателю Джорджу Мартину.

Вместо привычного «Оскара» — один из главных героев, Джон Сноу. Частично она выполнена из серебра, частично сделана из кованой стали с использованием латуни. Подставка статуэтки сделана из мамонтовой кости.

Так фанаты решили выразить благодарность авторам сериала. Дело в том, что жители Якутии ассоциируют себя с миром «Игры престолов».