Восьмой сезон «Игры престолов» требуют переснять
Поклонники сериала «Игра престолов» создали петицию в интернете с требованием переснять последний сезон. Претензии у зрителей к сценаристам и режиссерам: в сериале много киноляпов. Обращение к создателям фильма подписали уже почти 200 тыс. человек.
Поклонники сериала «Игра престолов» создали петицию в интернете с требованием переснять последний сезон. Претензии у зрителей к сценаристам и режиссерам: в сериале много киноляпов. Обращение к создателям фильма подписали уже почти 200 тыс. человек.