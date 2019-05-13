Актриса из «Игры престолов» предположила реакцию фанатов на финал сериала

Британская актриса Софи Тернер, исполняющая роль Сансы Старк в сериале «Игра престолов», рассказала, какой будет предполагаемая реакция поклонников на концовку телесаги.

На шоу Джимми Феллона ведущий показал ей десятибалльную «шкалу боли» с градацией от «никакой боли» до «худшая боль из возможных» и попросил указать, как будут чувствовать себя зрители после просмотра финального эпизода сериала.

«Скорее всего, она будет такой», — сказала актриса, указав на «худшую боль из возможных».

4 мая актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейенерис, назвала последние серии популярного телешоу «полным безумием» и посоветовала поклонникам найти телевизор побольше.

Ранее телекомпания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов». Видео появилось в понедельник, 13 мая, на YouTube-канале сериала.