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Исполнитель роли Вариса раскритиковал финальные сезоны «Игры престолов»

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Фото: Global Look Press/Hbo
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Актер из Великобритании Конлет Хилл, который исполнил роль Вариса в сериале «Игра престолов», рассказал о переживаниях за судьбу своего героя в пятом эпизоде финального сезона. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

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«Я принял это очень близко к сердцу. Как человек, не как актер. Я наконец понял, как это переживали актеры до меня. Ты не можешь избавиться от ощущения, будто подвел кого-то», — сказал актер.

Хилл отметил, что последние два сезона его персонажу уделялось мало экранного времени. Так, его расстроил тот факт, что он не принял участия в сцене смерти Мизинца — своего главного противника.

Хилл добавил, что в последние сезоны Вариса отодвинули на второй план, ориентируясь на других героев. Однако, по его словам, это нормально, как и в любом шоу с множеством персонажей.

Ранее телекомпания HBO опубликовала тизер последней серии финального сезона «Игры престолов». Видео появилось в понедельник, 13 мая, на YouTube-канале сериала.

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