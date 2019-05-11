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В московском метро поставили Железный трон из «Игры престолов»

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Киселев Сергей
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На станции московского метро «Деловой центр» установили Железный трон в преддверии выхода пятой серии финального восьмого сезона американского телесериала «Игра престолов». Об этом в субботу, 11 мая, сообщили в пресс-службе метрополитена.

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«На станции установили знаменитый Железный трон, а рядом с ним прогуливались аниматоры в образах главных героев сериала — Дейнерис Таргариен, Джона Сноу и Серсеи Ланнистер», — говорится в сообщении.

При это пассажирам предлагалось фотографироваться с актерами, можно было сделать снимок на самом троне, передает агентство городских новостей «Москва». Вдобавок, на станции звучала музыка из «Игры престолов». Знаменитый саундтрек композитора Рамина Джавади исполнили участники проекта «Музыка в метро».

10 мая датский актер Йохан Филип Асбек, который исполняет в «Игре престолов» роль Эурона Грейджоя, намекнул на появление в следующих сериях новых драконов.

16 апреля стало известно, что первую серию финального сезона «Игры престолов» посмотрели в США 17,4 млн человек, что стало рекордом для сериалов в жанре фэнтези. Всего выйдет шесть серий.

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