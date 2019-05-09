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Режиссер «Игры престолов» объяснил равнодушие Джона Сноу к своему лютоволку

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Фото: HBO
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Режиссер четвертой серии восьмого сезона «Игры престолов» Дэвид Наттер объяснил равнодушие персонажа картины Джона Сноу к своему питомцу — лютоволку Призраку.

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Как пишет The Huffington Post, поклонников сериала удивило, что решивший отправиться на юг Сноу не уделил внимание своему лютоволку, которого он решил оставить в Винтерфелле.

Сноу попрощался с Сэмвеллом Тарли, Тормундом и Гилли, но при этом лишь посмотрел на Призрака и уехал.

Как пояснил Наттер, герой не погладил своего питомца из-за трудностей, связанных с созданием визуальных эффектов.

8 мая американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии «Игры престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете.

Киноляп заметили зрители сериала сразу после выхода новой серии. Кадр со стаканом на столе можно было увидеть на 17-й минуте.

18 апреля сообщалось о другом киноляпе в заключительном сезоне «Игры престолов». Фанаты обратили внимание, что в течение нескольких кадров в первой серии прическа Дейенерис меняется.

16 апреля стало известно, что первую серию финального сезона «Игры престолов» посмотрели в США 17,4 млн человек, что стало рекордом для сериалов в жанре фэнтези. Всего выйдет шесть серий.

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