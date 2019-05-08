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СМИ установили происхождение стакана с кофе из «Игры престолов»

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Фото: nbo.com
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Британское издание Metro провело расследование и установило происхождение стакана с кофе, который случайно попал в четвертую серию заключительного сезона сериала «Игра престолов». Об этом 7 мая сообщается на сайте газеты.

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Несмотря на предположения о принадлежности стакана американской компании Starbucks, журналисты издания выяснили, что он был куплен в кофейне Paper Cup, расположенной в Белфасте.

В заведении подтвердили, что актерский состав сериала, в частности Эмилия Кларк, исполняющая роль Дейенерис Таргариен, регулярно к ним заходит. Владелец кофейни также отметил, что актриса любит бейглы.

Киноляп заметили зрители сериала сразу после выхода новой серии. Кадр со стаканом на столе можно увидеть на 17-й минуте.

18 апреля стало известно и о другом киноляпе в заключительном сезоне «Игры престолов». Фанаты обратили внимание, что в течение нескольких кадров в первой серии прическа Дейенерис Таргариен меняется. Сначала она представляет собой косы, переплетенные на макушке, а в следующий момент — собранные в пучок на затылке.

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