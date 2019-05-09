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Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк рассказала о своих комплексах

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Фото: Global Look Press/Armando Gallo
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Актриса Эмилия Кларк, исполнившая роль Дейнерис Таргариен в сериале «Игра престолов», пожаловалась, что никогда не сможет выглядеть так же хорошо, как ее героиня. По ее словам, после перенесенных операций она даже не могла смотреть в зеркало и считала себя некрасивой.

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«Я чувствовала себя такой непривлекательной. Сейчас я понимаю, что дело было в глазах, в которых я до сих пор вижу пережитую боль», — рассказала Кларк изданию Stylist.

Она отметила, что ее часто сравнивают с Дейнерис и сравнение вовсе не в пользу актрисы. Кларк считает, что в первую очередь ее образ делали привлекательным длинные светлые волосы. В итоге она решила перекраситься в блондинку, о чем быстро пожалела. Девушка призналась, что после обесцвечивания ей пришлось отрезать свои волосы и вновь покрасить их в темный цвет.

«Во время работы над сериалом у меня были лучшие профессионалы в мире, занимающиеся прической, макияжем и костюмами, и я ничего не могу с этим поделать. Я не могу заставить свои волосы выглядеть так же хорошо, как у Дейенерис. Это ужасно, но мне пришлось с этим смириться», — добавила она.

В марте Кларк рассказала, что перенесла во время съемок инсульт. По ее словам, в 2011 году она готовилась к съемкам второго сезона «Игры престолов» и занималась с тренером, чтобы снять стресс после сложной роли. Во время переодевания она почувствовала сильную головную боль. В больнице врачи диагностировали у нее субарахноидальное кровоизлияние. Это тяжелая форма инсульта, при которой погибают более трети пациентов.

24-летняя Кларк перенесла две операции на мозге, между которыми продолжала сниматься. Сейчас актриса уже восстановилась и смогла завершить все запланированные съемки.

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