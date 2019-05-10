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Актер из «Игры престолов» намекнул на появление нового дракона в сериале

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Фото: HBO
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Датский актер Йохан Филип Асбек, который исполняет роль Эурона Грейджоя в популярном американском телесериале «Игра престолов», намекнул на появление в следующих сериях новых драконов. Об этом артист написал в своем Instagram в четверг, 9 мая.

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«Не могу дождаться пятой серии (восьмого сезона, которая выйдет в понедельник, 13 мая. — Ред.)… будет свет! И смерть… и кофейные стаканчики… Печенье Oreo?... Быть может, вы увидите дракона… или двух… или ни одного», — написал актер.

Изначально в сериале было три дракона. Два из них погибли. После публикации Асбека фанаты «Игры престолов» начали строить теории о том, что в последних сериях сериала может появиться новый огнедышащий монстр, которого не показывали ранее. Как отмечает телеканал «360», существует вероятность, что зрители увидят детенышей одного из драконов Дейенерис Таргариен.

8 мая американский телеканал HBO удалил из новой серии в онлайн-версии «Игры престолов» бумажный стаканчик для кофе, который стал мемом в интернете. Киноляп заметили зрители сериала сразу после выхода новой серии. Кадр со стаканом на столе можно было увидеть на 17-й минуте.

16 апреля стало известно, что первую серию финального сезона «Игры престолов» посмотрели в США 17,4 млн человек, что стало рекордом для сериалов в жанре фэнтези. Всего выйдет шесть серий.

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