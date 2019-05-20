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Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное число зрителей

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Фото: youtube.com
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Финальный эпизод американского телесериала «Игра престолов» посмотрело рекордное количество человек.

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Как сообщает The Hollywood Reporter в понедельник, 20 мая, шестая серия собрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW. По информации журнала, это рекордный показатель не только для самого сериала, но и для телеканала HBO за всю его историю.

Предыдущий рекорд был установлен пятой серией того же сезона. В общей сложности эпизод тогда посмотрели 18,4 млн зрителей.

Однако не все поклонники оказались довольны финальным сезоном саги. Так, многим показалось, что концовка сериала получилась скомканная и скучная, а некоторые подписали петицию с требование переснять весь восьмой сезон.

Ранее автор статей о сериале «Игра престолов» американо-германский медиевист Рихард Утц объяснил успех шоу у зрителей.

Телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в книгах еще не описаны. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

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