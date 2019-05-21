Звезда «Игры престолов» отказывалась сниматься в одних сценах с экс-возлюбленным

Британская актриса Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер в популярном американском телесериале «Игра престолов», отказывалась сниматься в одних сценах с актером Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна.

По информации британского таблоида The Sun, Хиди и Флинн в прошлом состояли в отношениях.

«Лина и Джером не снимались вместе по причине неприятного расставания. Они не раскрывали всех подробностей, но это были чрезвычайно нездоровые отношения, поэтому на площадке было очень неловко», — рассказал источник издания.

По его словам, Хиди испытывала к Флинну «неподдельную ненависть». Как отмечает газета, актеры появились вместе в сериале «Солдат, солдат» (1993), их роман завязался в 2002 году и, предположительно, закончился в 2014.

20 мая стало известно, что финальный эпизод сериала «Игра престолов» посмотрело рекордное количество человек: шестая серия собрала 19,3 млн просмотров.