Новый киноляп нашли в финальной серии «Игры престолов»

Зрители сериала «Игра престолов» в финальной серии обнаружили новый киноляп, сообщает 20 мая телеканал «360» со ссылкой на комментарии поклонников сериала в соцсетях.

На этот раз зрители обратили внимание на две пластиковые бутылки, которые появляются в сцене с советом лордов Вестероса во время обсуждения судьбы королевства, пишет «Газета.ру». Одну бутылку заметили возле ноги Сэмвелла Тарли, вторую —за Джендри и Давосом. Отношение пользователей к очередному ляпу разделилось. Одни полагают, что создатели шоу с таким бюджетом должны внимательнее следить за подобными вещами, другие — что бутылки с водой не являются самой большой проблемой финальной серии и всего сезона, пишет «Федеральное агентство новостей».

Ранее в кадр четвертой серии попал стакан кофе на столе рядом с Дейнерис Таргариен. Телеканал HBO, который выпускает сериал, признал ошибку и даже пошутил о предпочтениях матери драконов, после чего перезалил эпизод на онлайн-платформу. Комментариев о бутылках с водой от создателей пока не поступало.

Как напоминает «Ридус», еще раньше поклонники сериала заметили застежку-молнию на пуховике Сэма Тарли и резиновый меч в руке Джона Сноу. Кроме того, на руке лорда Петира Бейлиша в кадре появились электронные часы, а на клетке для особо опасных преступников — задвижка современного типа.

Телекомпания HBO 20 мая провела показ последнего эпизода популярного сериала «Игра престолов», однако его поклонники разочарованы финалом истории. На протяжении трансляции всего финального сезона зрители призывают переснять его.