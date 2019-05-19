Прямой эфир

Якутские фанаты «Игры Престолов» сделали статуэтку автору книг Джорджу Мартину

0
Фото: ysia.ru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поклонники сериала «Игра Престолов» из Якутии изготовили статуэтку в виде одного из героев шоу Джона Сноу для Джорджа Мартина, автора книг, по которым снято шоу. Об этом агентству ТАСС рассказала одна из организаторов акции Татьяна Егорова.

Подарок Мартину изготовлен из чистого серебра. Он весит около трех килограммов и инкрустирован полудрагоценными камнями и мамонтовой костью. Деньги на изготовление статуэтки собирали фанаты «Игры Престолов» из Якутии.

«В этом году вышла восьмая, финальная часть «Игры престолов». Мы хотим поблагодарить создателей за тот волшебный мир, который они подарили. От имени российских фанатов мы договорились вручить статуэтку с образом персонажа Джона Сноу писателю Джорджу Мартину»,— пояснила задумку акции Егорова.

Телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в книгах еще не описаны. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Последняя серия «Игры престолов» будет показана 19 мая. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Ранее 19 мая автор статей об «Игре престолов» американо-германский медиевист Рихард Утц объяснил успех шоу у зрителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 1,5 млн человек потребовали переснять финальный сезон «Игры престолов»
Стивен Кинг заступился за последний сезон «Игры престолов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017