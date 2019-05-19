Якутские фанаты «Игры Престолов» сделали статуэтку автору книг Джорджу Мартину

Поклонники сериала «Игра Престолов» из Якутии изготовили статуэтку в виде одного из героев шоу Джона Сноу для Джорджа Мартина, автора книг, по которым снято шоу. Об этом агентству ТАСС рассказала одна из организаторов акции Татьяна Егорова.

Подарок Мартину изготовлен из чистого серебра. Он весит около трех килограммов и инкрустирован полудрагоценными камнями и мамонтовой костью. Деньги на изготовление статуэтки собирали фанаты «Игры Престолов» из Якутии.

«В этом году вышла восьмая, финальная часть «Игры престолов». Мы хотим поблагодарить создателей за тот волшебный мир, который они подарили. От имени российских фанатов мы договорились вручить статуэтку с образом персонажа Джона Сноу писателю Джорджу Мартину»,— пояснила задумку акции Егорова.

Телесериал «Игра престолов» снят по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени», однако события последнего сезона в книгах еще не описаны. Первый сезон вышел на экраны 17 апреля 2011 года. Последняя серия «Игры престолов» будет показана 19 мая. Сериал стал одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения.

Ранее 19 мая автор статей об «Игре престолов» американо-германский медиевист Рихард Утц объяснил успех шоу у зрителей.