Звезда «Игры престолов» удивился судьбе своего персонажа

Актер Айзек Хемпстед-Райт, который исполнил роль Брана Старка в популярном сериале «Игра престолов», удивился судьбе своего персонажа. Об этом сообщил портал Entertainment Tonight.

Артист отметил, что был сильно шокирован тем, как закончился сериал для его персонажа, а также заявил, что поддерживал теории фанатов картины о превращении Брана в нового Короля Ночи.

Как пишет «Газета.ru», Хемпстед-Райт до получения сценария последней серии не знал, чем именно закончится «Игра престолов».

20 мая стало известно, что финальный эпизод сериала «Игра престолов» посмотрело рекордное количество человек: шестая серия собрала 19,3 млн просмотров.

Ранее 21 мая британская актриса Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», отказывалась сниматься в одних сценах с актером Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна.