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Звезда «Игры престолов» удивился судьбе своего персонажа

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Фото: Global Look Press/YLMJ
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Актер Айзек Хемпстед-Райт, который исполнил роль Брана Старка в популярном сериале «Игра престолов», удивился судьбе своего персонажа. Об этом сообщил портал Entertainment Tonight.

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Артист отметил, что был сильно шокирован тем, как закончился сериал для его персонажа, а также заявил, что поддерживал теории фанатов картины о превращении Брана в нового Короля Ночи.

Как пишет «Газета.ru», Хемпстед-Райт до получения сценария последней серии не знал, чем именно закончится «Игра престолов».

20 мая стало известно, что финальный эпизод сериала «Игра престолов» посмотрело рекордное количество человек: шестая серия собрала 19,3 млн просмотров.

Ранее 21 мая британская актриса Лина Хиди, исполнившая роль Серсеи Ланнистер в «Игре престолов», отказывалась сниматься в одних сценах с актером Джеромом Флинном, сыгравшим наемника Бронна.

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