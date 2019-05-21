Прямой эфир

Показ финала «Игра престолов» на стадионе в Москве посмотрели 10 тыс. человек

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Свыше 10 тыс. человек собрались на показ финального, шестого, эпизода восьмого сезона сериала «Игра престолов» на московском стадионе «Локомотив» в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Проигранные престолы: за что критикуют финал легендарного сериала
Главная телеэпопея десятилетия вышла на финишную прямую

В пресс-службе компании «Амедиатека», организовавшей показ, уточнили, что вместимость «РЖД Арены» в Черкизово составляет 27,3 тыс. человек, однако зал был заполнен на треть из-за расположения экрана. Прежде всего, заняты были те, с которых был хороший обзор, пишет RNS. Уточняется, что специально для показа серии «Игры престолов» установили экран размером с четырехэтажный дом.

Как пишет Sports.ru, для зрителей организовали большую развлекательную программу на стадионе: с голосом диктора, превью финальной серии и живым исполнением музыки из сериала. У входа на арену всех развлекали двойники Серсеи, Сансы, Тириона и других героев «Игры престолов».

20 мая сообщалось, что финальный эпизод американского сериала посмотрело рекордное количество человек. Шестая серия набрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Актриса «Игры престолов» назвала петицию о пересъемках финала неуважением
Россияне стали чаще называть собак в честь героев «Игры престолов»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017