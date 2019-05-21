Показ финала «Игра престолов» на стадионе в Москве посмотрели 10 тыс. человек

Свыше 10 тыс. человек собрались на показ финального, шестого, эпизода восьмого сезона сериала «Игра престолов» на московском стадионе «Локомотив» в Москве. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

В пресс-службе компании «Амедиатека», организовавшей показ, уточнили, что вместимость «РЖД Арены» в Черкизово составляет 27,3 тыс. человек, однако зал был заполнен на треть из-за расположения экрана. Прежде всего, заняты были те, с которых был хороший обзор, пишет RNS. Уточняется, что специально для показа серии «Игры престолов» установили экран размером с четырехэтажный дом.

Как пишет Sports.ru, для зрителей организовали большую развлекательную программу на стадионе: с голосом диктора, превью финальной серии и живым исполнением музыки из сериала. У входа на арену всех развлекали двойники Серсеи, Сансы, Тириона и других героев «Игры престолов».

20 мая сообщалось, что финальный эпизод американского сериала посмотрело рекордное количество человек. Шестая серия набрала 19,3 млн просмотров в эфирном показе и на платформах BO GO и HBO NOW.