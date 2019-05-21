Игры кончились: как мир прощается с главным сериалом десятилетия

Последний эпизод «Игры престолов», поставивший точку в главной саге XXI века, привлек рекордную аудиторию и породил бурю в соцсетях. Далеко не все поклонники довольны концовкой, онлайн-петиция с требованием пересъемки финальных серий всё еще набирает голоса, но мало кто верит, что у этой истории может быть продолжение. «Известия» рассказывают, как мир прощается с легендарным сериалом.

Последний рекорд

Как и ожидалось, «Игра престолов» вновь обновила рекорд просмотров. Финальный эпизод восьмого сезона посмотрели 19,3 млн американцев — небывалая цифра в истории канала HBO. Как пишет местная пресса, сопоставимое число зрителей взяли выходной или предупредили об опоздании, чтобы посмотреть серию в понедельник, а может, просто переварить и обсудить увиденное с друзьями. Аналитики оценили ущерб национальной экономике ни много ни мало в $3,3 млрд.

Сколько всего зрителей серия собрала по миру, пока не поддается оценке, даже без учета пиратских скачиваний. Судить о популярности сериала в Москве можно по заполненному стадиону «РЖД Арена», где в понедельник состоялся тематический фестиваль с фудкортами по мотивам кухни Вестероса и аниматорами в костюмах героев. Кульминацией стал показ эпизода на экране величиной с четырехэтажный дом. В общей сложности мероприятие посетили более 10 тыс. человек, хотя цена на билет варьировалась от 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

Пользователи в соцсетях пишут прощальные посты. По хештегам можно найти много критики — иногда остроумной, нередко яростной. Есть мемы, высмеивающие якобы нелогичные повороты сюжета или очередной киноляп (пластиковая бутылка в кадре). Но общая интонация скорее ностальгическая. «Кончились «Игры престолов»... Как дальше жить?» — написал Дмитрий Маликов в Twitter.

Прощаются с эпохой и сами звезды «Игры престолов». Эмилия Кларк (Дейенерис) призналась, что сериал сформировал ее как человека и актрису, а также пожалела, что финал не смог увидеть ее отец, ушедший из жизни несколько лет назад. Софи Тернер (Санса) поблагодарила свою героиню за то, что помогла повзрослеть, научила стойкости, храбрости, терпению — список растянулся на несколько строк. А Мэйси Уильямс (Арья) выложила грустное фото с лаконичным эмоджи «черное сердце».

Дейенерис жива?

Сбылись самые трагические предсказания. «Игра престолов» закончилась смертью Дейенерис, одной из самых любимых героинь сериала. Хуже того, умерла она от рук любимого человека, «вечно положительного» Джона Сноу. Он убил свою любовь, чтобы спасти страну от ее тиранического правления. И, видимо, действительно спас, но лишился права на престол и был вынужден (как в первом сезоне) навечно уйти в Ночной Дозор на Стену — в традиционное место ссылки преступников и бастардов.

Итак, все претенденты на Железный трон сошли со сцены. Исчез и сам трон, символ вечной борьбы за власть — его расплавил огнем дракон Дейенерис. Впервые новый правитель выбран честным голосованием всех лордов. Им стал Бран Старк, и это едва ли не лучший вариант из возможных. Его судьба (калека, прошедший сквозь ад) не может не вызвать отклика у простого народа. Благодаря дару прозревать время и пространство, он едва ли не единственный, кто знает цену истории и точно не повторит ошибок предшественников.

Кажется, колесо насилия наконец остановилось и Вестерос может вздохнуть спокойно. Однако благостная концовка полна тревожных намеков. Рано или поздно Бран умрет, и не факт, что следующий выбор совета будет настолько же хорош, а главное — единогласен. Кроме того, Север под управлением Сансы Старк, в знак признания чудовищных жертв в войне против Белых ходоков, получил независимость — и это опасный прецедент для других шести королевств, который могут восстать против короны в будущем.

Наконец, Арья отправляется на неизвестный картографам Запад, и мало ли что она может там найти. Неизвестно, что увидит Джон Сноу в глубине Севера, откуда уже пришел со своим воинством мертвецов Король Ночи. Кроме того, не стоит исключать и того, что Дейенерис на самом деле жива. Именно так можно объяснить странную сцену, так возмутившую фанатов. Дело в том, что ее тело унес в неизвестность дракон, но перед этим он сжег трон и пощадил Джона Сноу. Это мог быть мысленный приказ Дени, которая поняла и простила убийцу и поэтому уничтожила настоящего виновника ее поражения.

Если версия верна, можно только предполагать дальнейшие действия Матери драконов. Она вернется к Джону, будет мстить тем, кто ее предал, или снова пойдет на штурм Королевской гавани? Или просто попытается начать жизнь заново?

Что будет дальше

Еще пару лет назад стало известно, что студия разрабатывает едва ли не пять спин-оффов «Игры престолов», благо фантазия Джорджа Р. Р. Мартина создала чрезвычайно обширный мир с богатой историей. Пока официально объявлен только один. Его рабочее название — «Темная ночь», действие будет разворачиваться за тысячи лет до событий оригинальной серии, а главную роль сыграет Наоми Уоттс. Мартин будет принимать активное участие как минимум в этом спин-оффе, однако все пять, если они случатся, обойдутся без шоураннеров самой «Игры престолов» Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса.

Сериал зажег множество звезд или вывел карьеры своих артистов на новый уровень. Теперь им всем предстоит доказать, что этот успех не был случайностью. Эмилия Кларк (Дейенерис) давно и активно снимается в кино («Терминатор: Генезис», спин-офф «Звездных войн» о Хане Соло, очень успешная мелодрама «До встречи с тобой»), но пока ни один проект не превратился в долгоиграющую франшизу. Кит Харингтон (Джон Сноу) также не сидит на месте, чередует роли в блокбастерах («Помпеи») и авторское кино («Преисподняя»). Пробрались в большое кино и многие другие артисты основного состава — Питер Динклейдж (Тирион), Мэйси Уильямс (Арья), Софи Тернер (Санса). Остается пожелать им удачи.

Но главная интрига — что же теперь произойдет с самим телевидением. «Игра престолов» стала флагманом новой волны сериалов, провокационных, мрачных, принципиально сложных. Ее влияние очевидно во многих хитах — от «Мира Дикого Запада» и «Рассказа служанки» до грядущих телеадаптаций Джона Р. Р. Толкина. Однако вряд ли какой-то из них, как и многочисленные спин-оффы, достигнет такого шквального успеха. Да и сама мрачность уже перестала быть универсальной валютой. Зрители подустали от темной картинки и жестокости ради жестокости, если те не сопровождаются отличной историей. Голая калька уже не работает, нужна новая формула успеха.