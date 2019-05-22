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Россия планирует инвестировать в производство медикаментов в Венесуэле

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Фото: РИА Новости/Михаил Алаеддин
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Россия инвестирует в производство медикаментов в Венесуэле. Об этом 22 мая заявил на брифинге в Женеве министр здравоохранения страны Карлос Альварадо.

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«Мы укрепляем наши связи с Россией по вопросам закупок. Они даже хотят инвестировать в ряд венесуэльских компаний по производству медикаментов. Такое предложение есть. Я не могу назвать компании», — цитирует «РИА Новости» Альварадо.

По его словам, переговоры ведутся конфиденциально. Министр уточнил, что речь идет об инвестициях в производство солевых растворов и других медицинских жидкостей для больниц.

30 апреля в Венесуэле была предпринята попытка государственного переворота. За причастность к провалившемуся мятежу президент страны Николас Мадуро распорядился уволить из армии 55 военнослужащих.

Оппозиционный лидер Хуан Гуайдо в январе этого года объявил себя новым президентом Венесуэлы. Легитимность его власти признали США, Канада, Германия и ряд еще нескольких государств. Другие страны, в том числе Россия, Китай, Мексика, поддержали Мадуро.

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