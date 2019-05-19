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Крупный пожар произошел в жилом доме под Красноярском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Пожар произошел в жилом доме в красноярском поселке Тура, пострадавших нет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

Загорелся двухэтажный 12-квартирный дом. Из здания самостоятельно эвакуировались 30 человек, никто не пострадал.

Пожар площадью 900 кв. м был ликвидирован в 12:00 (8:00 мск). Отмечается, что для жильцов дома подготовлен пункт временного размещения в гостинице «Север» на 30 мест и в районном доме культуры на 100 мест.

Ранее в воскресенье сообщалось, что на месте пожара в частном доме в поселке Адамовка Оренбургской области обнаружены тела трех человек.

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