Тела трех человек обнаружили на месте пожара в Оренбургской области

На месте пожара в частном доме в поселке Адамовка Оренбургской области обнаружены тела трех человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС в воскресенье, 19 мая.

«Трое погибших есть», — сказала собеседница агентства.

По данным ведомства, пожар ликвидировали в 06:18 мск, огонь повредил жилой дом и надворные постройки на общей площади 160 кв. метров, пожар ликвидирован.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее 17 мая сообщалось, что два человека погибли при пожаре в Алтайском крае. ЧП произошло в частном доме в городе Заринске.