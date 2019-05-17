Ликвидирован пожар в квартире на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире в высотном доме на улице Немчинова на севере Москвы. Об этом сообщается в пятницу, 17 мая, на сайте столичного управления МЧС России.

Отмечается, что пожар произошел в квартире на четвертом этаже 12-этажного жилого дома. Спасено 15 человек.

Как сообщили в ведомстве ТАСС, один человек пострадал, ему понадобилась помощь медиков. Он отравился угарным газом.

2 марта на юго-востоке Москвы в многоэтажном доме по адресу: Перерва, 14, начался пожар. Прибывшие на место спасатели эвакуировали жильцов рядом расположенных квартир, никто не пострадал.