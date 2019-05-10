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Порошенко допросили по делу о гибели людей на майдане

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Фото: Global Look Press/Emeric Fohlen/ZUMAPRESS
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Следователи допросили президента Украины Петра Порошенко по делу о гибели людей в ходе так называемого евромайдана в 2014 году. Об этом в пятницу, 10 мая, сообщил начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Сергей Горбатюк.

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«Как мне сообщили, что уже следователи допрашивают, возможно, уже и завершили допрос (Порошенко. — Ред.) на сегодняшнее время», — заявил он в эфире телеканала ZIK.

По словам Горбатюка, Порошенко вызвали на дополнительный допрос в связи с тем, что он во время публичных выступлений заявлял о новых данных, о которых не говорил на предыдущем допросе. Представитель Генпрокуратуры также сказал, что просил о дополнительном допросе Порошенко еще за три месяца до президентских выборов на Украине.

Ранее, 7 мая, стало известно, что Генпрокуратура вызвала Порошенко на допрос. Сообщалось, что главе государства также предстоит подписать протокол своего допроса, который провели в ноябре 2016 года, от чего он якобы неоднократно уклонялся.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Протесты, получившие название евромайдан, длились несколько месяцев. Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стала площадь Независимости (майдан Незалежности). В результате в феврале 2014 года в стране произошел государственный переворот, погибло более 100 человек.

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