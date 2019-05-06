Генпрокуратура Украины вызвала Порошенко на допрос

Генпрокуратура Украины вызвала действующего президента страны Петра Порошенко на допрос. Он должен состояться во вторник, 7 мая, сообщают украинские СМИ.

По данным источника издания «Українські Новини», допрос будет касаться уголовного дела о гибели людей в ходе евромайдана. Также от Порошенко ожидают подписания протокола допроса, который состоялся в ноябре 2016 года.

Время визита Порошенко в Генпрокуратуру не уточняется.

22 апреля Генеральная прокуратура Украины вызвала на допрос экс-главу администрации Порошенко Бориса Ложкина, его заместителя Алексея Филатова, а также бывшего председателя Нацбанка Валерию Гонтареву.

21 ноября 2013 года в центре Киева из-за приостановки подписания соглашения об ассоциации с ЕС собрались сторонники евроинтеграции. Протесты длились несколько месяцев.

Эпицентром противостояния силовиков и радикалов стал майдан Незалежности. В результате в стране произошел в феврале 2014 года государственный переворот, погибло более 100 человек. Новое руководство взяло курс на евроинтеграцию Украины. С итогами майдана не согласились жители Донбасса. На востоке страны началось вооруженное противостояние между сторонниками и противниками государственного переворота, в результате чего были образованы самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики. Новые власти Украины начали военную операцию на востоке страны. По данным ООН, жертвами этой операции стали более 10 тыс. человек.

Кроме того, в марте 2014 года более 95% жителей Крыма и Севастополя проголосовали на референдуме за присоединение к России.