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Зеленского раскритиковали за отсутствие на майдане в 2014 году

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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украинский художник и общественный активист Сергей Поярков подверг критике одного из фаворитов президентских выборов в стране актера Владимира Зеленского за то, что он не принимал участие в уличных протестах в 2013–2014 годах, сообщает журнал «Краiна».

«У меня вопрос: что он делал, когда украинцы стояли на майдане? Бегал по корпоративам, снимал дурацкие сериалы, поносил Украину в Юрмале. Поэтому не имеет морального права выдвигать свою кандидатуру», — сказал Поярков.

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Он добавил, что ожидает увидеть во втором туре президентских выборов кандидата от партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко и действующего главу государства Петра Порошенко, несмотря на данные последних социологических опросов.

Ранее Юлия Тимошенко предостерегла украинцев от победы Владимира Зеленского на выборах, поскольку у него нет опыта.

20 февраля бывший президент Польши Александр Квасьневский сравнил Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и добавил, что лидер без политического опыта — это страшно не только для страны, но и для самого человека, которому потребуется создавать мощное окружение.

Сейчас у Зеленского самый высокий рейтинг среди кандидатов — 17,5%, на втором месте Порошенко с 13%, замыкает тройку Тимошенко с 11,4%.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины.

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