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В штабе Зеленского заявили об отсутствии плана по возвращению Донбасса

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Фото: РИА Новости
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Шоумен Владимир Зеленский, один из кандидатов на пост главы Украины, не представляет, как быстро урегулировать кризис в Донбассе. Об этом заявил спикер его предвыборного штаба и эксперт по общеполитическим вопросам Дмитрий Разумков.

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По словам представителя Зеленского, ответить на вопрос о способах быстрого завершения военных действий на востоке страны не сможет не только ни один из претендентов на президентскую должность, но даже «мало кто в мире». Для прекращения конфликта необходимо желание России, считает он.

«Поэтому ответа на вопрос, как завтра закончить войну, у Зеленского нет. И это честная позиция. Любой другой сегодня тоже не сможет ответить», — приводит 23 февраля слова Разумкова агентство «Украинские новости».

По мнению Зеленского, для налаживания обстановки необходимо действовать сразу в четырех направлениях: дипломатическом, экономическом, информационном и военном.

«В дипломатическом направлении должна выстраиваться история с расширенным «нормандским форматом» с максимальным привлечением США, Великобритании. В экономике важно обеспечить такие условия, чтобы люди со временно оккупированных территорий сами захотели вернуться», — пояснил эксперт.

Со слов Разумкова, команда Зеленского поддерживает стремление Украины войти в состав Европейского союза и Организации Североатлантического договора (НАТО), однако для этого государство должно обеспечить жителям определенное качество жизни и выяснить мнение населения на референдуме.

«Мы хотим жить по европейским стандартам, а когда это будет, то, скорее всего, ЕС будет сам не против нашего членства. Когда будет реальная возможность вступления, тогда нужно будет провести референдум. Мне кажется, что украинцы поддержат, но, когда это произойдет, мы пока не понимаем», — отметил спикер штаба.

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря прошлого года. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата. Это рекордное число в истории независимой Украины. Лидером избирательной гонки, согласно данным соцопросов, является шоумен Владимир Зеленский. Следом за ним идут нынешний президент страны Петр Порошенко и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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