Появилось видео перехвата Су-27 американского самолета-разведчика над Балтикой

Минобороны РФ опубликовало видео перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета ВВС США RC-135 над Балтийским морем.

На кадрах видно, как Су-27 сближается с американским самолетом радиоэлектронной разведки и сопровождает его. В ведомстве подчеркнули, что истребитель находился на безопасном расстоянии от RC-135 и после того, как разведчик удалился от границ России, благополучно вернулся на базу.

Инцидент произошел над нейтральными водами Балтийского моря. В перехвате участвовал Су-27 дежурных сил ПВО.

22 февраля сообщалось, что Су-27 перехватил шведский военный самолет у российской границе на Балтике.

В конце февраля в Минобороны сообщили о 15 иностранных летательных аппаратах, которые вели разведку у рубежей России за неделю. Истребители ПВО поднимались на перехват три раза и не допустили нарушения российской границы.