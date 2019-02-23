Минобороны прокомментировало перехват шведского самолета российским Су-27

Заявление Швеции об опасном перехвате самолета ВВС страны российским истребителем Су-27 не соответствует действительности, заявили 22 февраля в Минобороны РФ.

В ведомстве подчеркнули, что шведский самолет-разведчик летел к границам России на Балтике, из-за чего в воздух и был поднят Су-27.

При этом российский истребитель приблизился к иностранному воздушному судну на безопасное расстояние.

«Экипаж российского истребителя приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту для визуальной идентификации и классифицировал его как самолет-разведчик Gulfstream («Гольфстрим») ВВС Швеции», — приводит сообщение «Интерфакс».

После того как «Гольфстрим» удалился от границ РФ, Су-27 вернулся на аэродром базирования.

Ранее 22 февраля министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что российский истребитель опасно сблизился с самолетом шведских ВВС над Балтийским морем, и назвал инцидент неприемлемым.

Это не первый случай приближения шведских самолетов к границе России.

Так, 24 января Су-27 был поднят на перехват разведчика «Гольфстрим», который летел с выключенным транспондером. Истребитель приблизился к иностранному воздушному судну на безопасное расстояние и вынудил удалиться от российской границы.