В Стокгольме оценили перехват шведского самолета российским Су-27

Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил 22 февраля, что истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России опасно сблизился на расстояние 20 м со шведским самолетом радиотехнической разведки над Балтийским морем.

«Это неприемлемое поведение. Министерство обороны оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы», — цитирует министра местное издание Sveriges Radio.

В военном ведомстве Швеции добавили, что инцидент произошел в начале текущей недели в международном воздушном пространстве.

В Минобороны России данный инцидент пока никак не прокомментировали. Однако, как напоминает «РИА Новости», в ведомстве неоднократно подчеркивали, что все полеты самолетов ВКС РФ выполняются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

В конце января Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата истребителем Су-27 американского самолета-разведчика P-8A Poseidon над Балтийским морем. Самолет, приближающийся к российской границе, заметили над нейтральными водами.

25 января в Минобороны сообщили, что в течение недели у российских границ заметили 19 иностранных летательных аппаратов, которые вели разведку. Нарушений воздушного пространства страны допущено не было, российские истребители поднимались на перехват и сопровождение дважды.