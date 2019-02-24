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Швеция вызвала посла России из-за перехвата самолета над Балтикой

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Фото: Global Look Press/Stephan Gabriel
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МИД Швеции вызвал российского посла Виктора Татаринцева в связи с инцидентом с участием военных самолетов над Балтикой в начале этой недели. Об этом в воскресенье, 24 февраля, сообщает телеканал SVT.

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«Министерство серьезно относится к инциденту. Российский самолет действовал агрессивно и непрофессионально, создавая угрозу безопасности полетов», — заявила пресс-секретарь МИДа Диана Кудхайб. 

Она отметила, что шведские самолеты имели право летать на данной территории.

Ранее, 22 февраля, министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что российский истребитель опасно сблизился с самолетом шведских ВВС над Балтийским морем, и назвал инцидент неприемлемым.  В Минобороны РФ отметили, что шведский самолет-разведчик летел к границам России, из-за чего в воздух и был поднят Су-27.

Это не первый случай приближения шведских самолетов к границе России.

Так, 24 января Су-27 был поднят на перехват разведчика «Гольфстрим», который летел с выключенным транспондером. Истребитель приблизился к иностранному воздушному судну на безопасное расстояние и вынудил удалиться от российской границы.

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