Истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик США над Балтийским морем

Российский истребитель Су-27 перехватил самолет-разведчик RC-135 военно-воздушных сил США над Балтийским морем. Об этом 7 марта сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что американский самолет приближался к российским границам и был перехвачен над нейтральными водами Балтики.

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», -–– приводит сообщение ведомства «РИА Новости».

В Минобороны подчеркнули, что Су-27 приблизился к американскому RC-135 на безопасное расстояние, заставил его удалиться от российских границ, после чего благополучно вернулся на аэродром базирования.

Накануне стало известно, что сразу три самолета-разведчика зафиксировали у границ России в районе Крыма и Калининграда.

По данным мониторинга авиаперемещений ресурса Plane Radar, 6 марта американский беспилотник RQ-4B-30 Global Hawk, находясь над территорией Украины, вел разведку в Донбассе и у Черноморского побережья РФ.

Шведский и британский разведывательные самолеты в этот же день были замечены у границ Калининградской области.

22 февраля сообщалось, что Су-27 перехватил шведский военный самолет у границ РФ на Балтике.