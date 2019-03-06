Американский беспилотник провел разведку у Черноморского побережья России

Стратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4B Global Hawk провел пятичасовую разведку на границе России вблизи Крыма и Кубани. Об этом в среду, 6 марта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на данные мониторинга западных авиационных ресурсов.

Беспилотник с бортовым номером 10-2043, взлетевший с базы в Сицилии, совершил не менее четырех пролетов вдоль морской границы России на Черном море от самой западной оконечности Крыма до Туапсе. При этом в районе Севастополя он приближался к берегу на 33 км.

В последнее время возросла активность зарубежных разведывательных самолетов, в частности США, вблизи российских границ.

В январе у побережья Крыма заметили американский самолет-разведчик RC-135V. Воздушное судно не менее шести раз пролетело к югу от Керченского пролива и приблизилось к Севастополю.