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Матвиенко предложила создать телепрограмму об историях успеха россиянок

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Фото: пресс-служба Совета Федерации
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вместо гламурных шоу, которые «невозможно смотреть», создать на одном из федеральных телеканалов передачу об историях успеха. Она намерена подать ходатайство об этом в администрацию президента.

Программа могла бы называться «История успеха» или даже «История женского успеха», заявила Матвиенко на встрече с участницами конкурса «Лидеры России». По ее словам, это могло бы стимулировать жителей страны к активным действиям, передает «Интерфакс».

«Многие боятся начать новое дело, сменить место жительства, у нас очень низкая активность людей», — отметила она.

Участницами передачи могли бы стать победительницы «Лидеров России», считает спикер Совфеда. По ее мнению, такая программа будет пользоваться успехом.

«Что мы пропагандируем, что мы показываем? Мы хотим, чтобы у нас больше было лидеров, чтобы у нас больше было успешных людей в стране», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее в марте журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин мира. Первое место заняла наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс ($49,3 млрд, 15-е место в общем списке богатейших людей планеты).

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