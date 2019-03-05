Матвиенко предложила создать телепрограмму об историях успеха россиянок

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила вместо гламурных шоу, которые «невозможно смотреть», создать на одном из федеральных телеканалов передачу об историях успеха. Она намерена подать ходатайство об этом в администрацию президента.

Программа могла бы называться «История успеха» или даже «История женского успеха», заявила Матвиенко на встрече с участницами конкурса «Лидеры России». По ее словам, это могло бы стимулировать жителей страны к активным действиям, передает «Интерфакс».

«Многие боятся начать новое дело, сменить место жительства, у нас очень низкая активность людей», — отметила она.

Участницами передачи могли бы стать победительницы «Лидеров России», считает спикер Совфеда. По ее мнению, такая программа будет пользоваться успехом.

«Что мы пропагандируем, что мы показываем? Мы хотим, чтобы у нас больше было лидеров, чтобы у нас больше было успешных людей в стране», — подчеркнула Матвиенко.

Ранее в марте журнал Forbes опубликовал рейтинг самых богатых женщин мира. Первое место заняла наследница косметической империи L`Oreal Франсуаза Бетанкур-Майерс ($49,3 млрд, 15-е место в общем списке богатейших людей планеты).