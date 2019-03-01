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Минтруд анонсировал новый перечень вредных для женщин профессий

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Фото: ТАСС/Андрей Холмов
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Обновленный перечень производств, вредных для здоровья женщин, будет принят в течение месяца. Такие сроки назвал заместитель министра труда и социальной защиты РФ Алексей Черкасов в пятницу, 1 марта. 

«Я думаю, что в этом месяце работа завершится. Перечень уже второй раз проходит общественные обсуждения, прошел все замечания Минюста, поддержан российской трехсторонней комиссией», — приводит его слова ТАСС.  

Ранее Минтруд предложил пересмотреть список вредных для женщин работ и учесть факторы, влияющие на их репродуктивное здоровье. Также в ведомстве хотят исключить из перечня профессии, которые не применяются в современном производстве.

Сегодня перечень вредных для женщин профессий включает в себя около 400 наименований. Ограничения касаются многих отраслей: горные работы, работы со свинцом, металлообработка. Кроме того, женщины не могут работать машинистом и помощником машиниста локомотива, составлять поезда и осматривать вагоны. 

Ранее в феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин. По ее словам, при всех возможностях женщины не достигают такого же уровня образования и карьерного роста, как мужчины. 

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