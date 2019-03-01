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Минздрав зафиксировал сокращение смертности матерей в четыре раза

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Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
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Материнская смертность в стране с 2000 года сократилась более чем в четыре раза, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай на форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов» в Новокузнецке.

«Если в 2000 году материнская смертность составляла примерно 40 [человек] на 100 тыс. населения, то в 2018 году она составляла уже 8,8, то есть в четыре раза меньше», — сказал чиновник, его слова приводит ТАСС.

Как пояснил Салагай, одна из причин снижения смертности — строительство перинатальных центров в регионах, реализуемое по поручению президента России Владимира Путина.

В октябре Минздрав РФ сообщил о снижении младенческой смертности в регионах за девять месяцев 2018 года до 5,3 случая летального исхода на 1 тыс. родившихся младенцев.

Международный женский форум «Роль женщин в развитии промышленных регионов» проходит в Новокузнецке с 1 по 2 марта. В рамках мероприятия планируется подписание нескольких соглашений, которые касаются развития моногородов, благоустройства, культуры и детского спорта. 

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